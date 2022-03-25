Медведев: Однополярному миру пришел конец

Зампред СБ РФ рассказал, что американцы не являются больше хозяевами мира.

Однополярному миру пришел конец. Такое заявление перед журналистами из "РИА Новостей" сделал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По мнению чиновника, американская сторона больше не может считаться хозяевами планеты Земля. Эксперт оценил действия западных государств, проводимые в отношении России в контексте проходящей специальной военной операции на Украине.

Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Чиновник прокомментировал отношение российского общества к спецоперации на Украине, в том числе тех, кто принял решение уехать из РФ. Медведев напомнил о существующей в мире русофобии.

Медведев назвал приостановку членства в СЕ и ПАСЕ поводом хлопнуть дверью.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости