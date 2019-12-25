Медведев назвал приостановку членства в СЕ и ПАСЕ поводом хлопнуть дверью

Зампред СБ РФ считает СЕ и ПАСЕ "бессмысленными богадельнями".

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал приостановку членства в Совете Европы и Парламентской ассамблее Совета европы (ПАСЕ) поводом для Москвы хлопнуть дверью. Соответствующее заявление чиновник сделал на собственной странице в социальной сети "Вконтакте". По мнению эксперта, перед РФ открываются хорошие возможности.

...Восстановить для себя ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Бывший президент России поднял вопрос касательно приостановки членства в СЕ и ПАСЕ с точки зрения того, что стране следует навсегда забыть об "этих бессмысленных богадельнях".

В Севастополь с острова Змеиный доставлены 82 сдавшихся в плен украинских пограничника.

Фото: Вконтакте #VKLive c Дмитрием Медведевым

