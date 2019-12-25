В Севастополь с острова Змеиный доставлены 82 сдавшихся в плен украинских пограничника

В ближайшее время военные будут отправлены к семьям.

В Севастополь с острова Змеиный, находящегося в Черном море, доставлены 82 сдавшихся в плен украинских пограничника. Об этом журналистам рассказал заместитель командующего Черноморским флотом России по вопросам материально-технического обеспечения. Генерал-майор Михаил Ясников подчеркнул, что в скором времени прибывшие вернутся к семьям.

Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих Украины с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые приняли решение вернуться домой, к семьям. Михаил Ясников, генерал-майор РФ

Для военнослужащих, которые сложили оружие, Россия обеспечила безопасный коридор для прохода. По нему украинские пограничники смогли выйти из региона боевых действий. Военнослужащие будут отправлены домой после завершения

кратковременных юридических процедур и согласований с Киевом. Никто из прибывших не нуждается в медицинской помощи. Они обеспечены продовольствием и питьевой водой.

Макрон заявил, что "война будет длительной".

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