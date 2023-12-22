Медведев объяснил разгромное поражение Синнеру в полуфинале "Мастерса"

Россиянин не думает, что ошибся в тактике.

Российский представитель Даниил Медведев считает, что причиной его поражения в полуфинальном матче серии "Мастерс" в американском штате Флорида в городе Майами против итальянца Янника Синнера стало исполнение и большое количество ошибок. Он пояснил, что хотел играть также агрессивно, как делал это в Австралии. Однако такая тактика достаточно рискованна. Соответствующими мыслями теннисист поделился с журналистами на итоговой пресс-конференции. Ранее россиянин завершил свое выступление, уступив оппоненту с результатом 1:6, 2:6.

Поблема не в тактике, которую я использовал в начале матча. Проблема заключалась в исполнении, слишком много ошибок и недостаточной точности. После такого матча я спрашиваю себя, стоило ли мне менять стратегию раньше, но когда я все же решил ее изменить, было уже слишком поздно. Даниил Медведев, спортсмен

Соперником Синнера по финалу состязания станет болгарский теннисист Григор Димитров, который на стадии полуфинала обыграл пятую ракетку мира, немца Александра Зверева.

Медведев заявил, что играет на лучших турнирах и не гонится за титулами ATP.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV