Зампред СБ РФ рассказал об актуальности слов про "никогда и Турцию".

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев напомнил слова бывшего председателя правительства РФ, чрезвычайно уполномоченного посла РФ на Украине Виктора Черномырдина о вступлении Украины в состав Евросоюза. Российский чиновник вспомнил о высказывании своего коллеги в рамках выступления на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

Его где-то там журналисты поймали и спрашивают: "А когда Украина вступит в ЕС". Он моментально ответил, совершенно не думая: "После Турции". А, говорят, когда Турция? - А Турция никогда… Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

По мнению экс-президента России, данное высказывание актуально и на текущий момент.

Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться.

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