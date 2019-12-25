  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Медведев напомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз
Сегодня, 15:33
87
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Медведев напомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз

0 0

Зампред СБ РФ рассказал об актуальности слов про "никогда и Турцию".

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев напомнил слова бывшего председателя правительства РФ, чрезвычайно уполномоченного посла РФ на Украине Виктора Черномырдина о вступлении Украины в состав Евросоюза. Российский чиновник вспомнил о высказывании своего коллеги в рамках выступления на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

Его где-то там журналисты поймали и спрашивают: "А когда Украина вступит в ЕС". Он моментально ответил, совершенно не думая: "После Турции". А, говорят, когда Турция? - А Турция никогда…

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

По мнению экс-президента России, данное высказывание актуально и на текущий момент.

Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться.

Фото и видео:

Теги: виктор черномырдин, дмитрий медведев, евроинтеграция, евросоюз, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии