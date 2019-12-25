Медведев напомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев напомнил слова бывшего председателя правительства РФ, чрезвычайно уполномоченного посла РФ на Украине Виктора Черномырдина о вступлении Украины в состав Евросоюза. Российский чиновник вспомнил о высказывании своего коллеги в рамках выступления на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
Его где-то там журналисты поймали и спрашивают: "А когда Украина вступит в ЕС". Он моментально ответил, совершенно не думая: "После Турции". А, говорят, когда Турция? - А Турция никогда…
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
По мнению экс-президента России, данное высказывание актуально и на текущий момент.
Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться.
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