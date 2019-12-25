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Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться
Сегодня, 15:27
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Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться

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Зампред СБ РФ рассказал о том, что Россия проживет и без Запада.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться в собственной глупости. Такое заявление чиновник сделал в ходе выступления на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума. Гость мероприятия рассчитывает, что у стран хватит на это храбрости.

Надежды определенные остаются, надежда, как известно, умирает последней. Это надежда слабая. Это надежда на то, что у наших бывших западных партнеров хватит храбрости признать свои стратегические просчеты.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Российский чиновник напомнил, что из-за ошибок коллективного Запада в настоящее время в мире страдают около 1,5 млрд человек. Медведев подчеркнул, что речь идет и о работе ООН. По мнению эксперта, просчеты в политике привели к дефициту продовольствия на глобальном рынке, сказались на росте бедности, всплеске мировой инфляции. Россия призывает коллег отказаться от незаконного экстерриториального использования законодательства, дискриминации всего российского. Экс-президент отметил, что если этого не произойдет, то "проживем и без них, как это было в XX веке на протяжении десятилетий".

Медведев: Устав ООН предотвратил третью мировую войну.

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Теги: дмитрий медведев, запад, раскаяние, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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