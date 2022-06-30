Медведев: Устав ООН предотвратил третью мировую войну

Зампред СБ РФ рассказал о том, что Всемирная организация имеет свои недостатки.

Устав ООН (Организации Объединенных Наций) предотвратил третью мировую войну. Такого мнения придерживается заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Информацией чиновник поделился с участниками пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума. При этом эксперт отметил, что Всемирная организация не лишена недостатков и с этим фактом сложно поспорить.

Однако, несмотря на все проблемы и кризисы…невозможно не согласиться, что во многом благодаря международно-правовым и политическим механизмам, заложенным в ее Уставе, удалось не скатиться в пучину третьей мировой войны. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт добавил, что данные факторы позволили миру разрешить многие острые вопросы послевоенного устройства, а также сформировать цивилизованные правила для международного сотрудничества.

Медведев назвал попытки достижения мира с марионетками невозможными.

Фото и видео: Х Петербургский международный юридический форум