Медведев назвал попытки достижения мира с марионетками невозможными

Зампред СБ РФ рассказал о том, что фундаментом для компромисса может быть воля истинно независимых государств.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал попытки достижения мира с политически несамостоятельными марионетками невозможными и обреченными на провал. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума. По мнению эксперта, для такой деятельности подходит исключительно воля по-настоящему суверенных сторон конфликта. Она станет фундаментом для поиска компромисса и согласия.

Только открытый диалог между равными публичными субъектами способен обеспечить необходимые результаты. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Бывший президент РФ напомнил о том, что несмотря на нынешний кризис в международных отношениях, Москва продолжает выступать за равные и неделимые принципы глобальной безопасности. Медведев уточнил, что граждане продемонстрировали "беспримерные подвиги самопожертвования, сочувствия" в борьбе за процветание государства.

Медведев усомнился в возможности судебных процессов против России.

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