Медведев усомнился в возможности судебных процессов против России

Зампред СБ РФ напомнил о безнаказанности Вашингтона за военные кампании по всему миру.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в возможности судебных процессов против страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума. Эксперт прокомментировал попытку создания трибуналов для расследования обстоятельств различных событий на площадках конкретных национальных судебных органов. Эту деятельность Медведев считает бессмысленной. Он напомнил о ядерном потенциале РФ, а также о том, что Россия стояла у истоков формирования системы текущего миропорядка и правового фундамента.

Я уж не говорю о практической пользе таких шагов. Это просто бред, скажем прямо. Они, действительно, эти государства и отдельные политики верят в возможность уголовных трибунов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом? Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Чиновник уточнил, что не может вспомнить ни одной удачной попытки устроить "подобное судилище" за многочисленные военные кампании, которые происходили по вине США в XX и XXI веке. При этом действия американской стороны Дмитрий Медведев назвал незаконными, происходившими на костях гражданского населения Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака или Афганистана.

Медведев: Россия покинула Совет Европы с облегчением.

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