Медведев: Россия покинула Совет Европы с облегчением

Зампред СБ РФ рассказал о кризисе доверия ко многим международным институтам.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страна с облегчением покинула Совет Европы. Чиновники назвал данную международную площадку "весьма странным институтом". Соответствующее заявление бывший президент РФ сделал в рамках выступления на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума. По мнению эксперта, сейчас в мире фиксируется кризис доверия к отдельным наднациональным институтам, которые выходят далеко за рамках своих компетенций.

Взять хотя бы Совет по правам человека ООН, который, очевидно, утратил свои первородные функции… Для нас этого органа больше не существует. Вопрос в том, что добились те, кто призывал к исключению. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Дмитрий Медведев полагает, что России сейчас становится очевидно, что некоторые надгосударственные органы не справляются с возложенными на них обязанностями, а лишь используются делегатами в политических интересах отдельных государств. Чиновник отметил, что также легко, как и Совет по правам человека ООН, РФ покинула Совет Европы. Он уверен в том, что страна вступила в него по некоему "недомыслию в детском возрасте".

Медведев назвал взлом устава ООН недопустимым.

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