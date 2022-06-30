Зампред СБ РФ рассказал о важности сохранить суть Всемирной организации.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал взлом устава ООН недопустимым, так как это решение не согласовано со всем международным сообществом. Такую информацию чиновник предоставил на пленарном заседании участникам X Петербургского международного юридического форума. По словам эксперта, сейчас ведутся дискуссии о коренной реформе данного документа, которая может подорвать саму суть Всемирной организации.По мнению экс-президента РФ, сейчас данные призывы слышны особенно громко, так как они скреплены антироссийской политической направленностью коллективного Запада.

Различные суррогаты ООН только ухудшат ситуацию. Всякие Глобальные саммиты за демократию, сообщества демократических государств…путь не к объединению, а к разобщению человечества. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Россия, как и ряд других крупных стран, по мнению Дмитрия Медведева, "туда не пойдет". Он напомнил, что в таком случае линия разделения будет только увеличиваться. При этом Россия не допускает "взлом Устава ООН" вопреки согласованным международным сообществом нормам.

Медведев назвал санкции актом агрессии.

Фото и видео: Х Петербургский международный юридический форум