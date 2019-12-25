Медведев назвал санкции актом агрессии

Дмитрий Медведев рассказал о том, что у РФ есть право на самооборону.

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал западные санкции актом международной агрессии. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления на пленарной сессии X Петербургского международного юридического форума. Чиновник пояснил, что экономическое давление при определенных обстоятельствах можно расценивать именно так. В результате у Москва будет иметь право на самооборону.

Хамская и циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, сродни, как говорят сами наши оппоненты, объявлению экономической войны. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев: разговоры об угасании международного права преувеличены.

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