Медведев назвал санкции актом агрессии

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал западные санкции актом международной агрессии. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления на пленарной сессии X Петербургского международного юридического форума. Чиновник пояснил, что экономическое давление при определенных обстоятельствах можно расценивать именно так. В результате у Москва будет иметь право на самооборону.
Хамская и циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, сродни, как говорят сами наши оппоненты, объявлению экономической войны.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Медведев: разговоры об угасании международного права преувеличены.
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