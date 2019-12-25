Медведев: разговоры об угасании международного права преувеличены

Заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев считает, что разговоры об угасании международного права преувеличены, но при этом требуется вносить определенные коррективы. Соответствующей информацией чиновник поделился на пленарном заседании с участниками X Петербургского международного юридического форума. По мнению эксперта, политические процессы глубоко проникли в плоскость юриспруденции.
Нарастающий хаос в международных отношениях, усугубившийся правовой нигилизм и безудержное повышения градуса пустословия, маскируемого благими намерениями, сделали систему общественных отношений нестабильными.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
В качестве примера своим словам Дмитрий Медведев привел стремление отдельных государств подчинить международное право службе корыстным национальным интересам. Прежде всего в данном контексте российский чиновник упомянул Запад и англосаксонскую культуру и идеологию. По мнению спикера, эти страны агрессивно продвигают развитие однополярного мира.Россия призывает не усугублять тектонический разлом в понимании будущего планеты.
Эксперты прокомментировали заявление Медведева о необходимости переговоров с США об ограничениях по ядерному оружию.
Фото и видео: X Петербургский международный юридический форум
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