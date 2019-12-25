Медведев и Рублев впервые выиграли Кубок Лейвера

Турнирный счет составил 14-1.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев впервые выиграли Кубок Лейвера. Европейская сборная одержала досрочную победу в турнире, который проводится на территории американского города Бостон. Рублев смог в паре с немецким представителем Александром Зверевым обыграть на поле американца и канадца Райли Опелку и Дениса Шаповалова. Это сделало турнирный счет 14-1 в пользу спортсменов из Европы. Несыгранными остались три матча, но переломить исход турнира они не смогут.

Известно, что в составе сборной Европы победителями Кубка также стали грек Стефанос Циципас, итальянец Маттео Берреттини и норвежец Каспер Рууд. Сборная Европы в четвертый раз стала победителем турнира, который проводится с 2017 года.В прошлом году соревнования не проводились из-за пандемии ковида.

Теннисист Даниил Медведев стал победителем US Open.

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