Зампред СБ РФ оценил недавнюю атаку БПЛА ВСУ по Новгородской области.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому после атаки беспилотных летательных аппаратов на резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области придется по крайней мере прятаться до конца своей жизни. Такой комментарий вв социальных сетях сделал заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев. Эксперт добавил, что украинские власти "хотят войны". Через Telegram-канал чиновник из Москвы добавил, что в реальности Владимир Зеленский желает смерти не одного человека, а всех граждан России, При этом зампред СБ РФ уверен, что иностранному политику самому "костлявая часто дышит в спину"..

Этот вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Владимир Зеленский не только пожелал гибели людям, но даже личнодал указания о нанесении массированных атак. В Москве пожелали, чтобы в будущем лидер киевского режима в научных целях оказался бы выставлен в помещениях Кунсткамеры.

Медведев поднял вопрос компенсаций от США и Британии.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев, X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Dmitry Medvedev