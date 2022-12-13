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Медведев: РФ будет отвечать по принципу "око за око" на притеснение российского бизнеса

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Зампред СБ РФ рассказал о важности ввести обновленную систему международных соглашений.

Россия намерена отвечать на дискриминацию отечественного бизнеса и граждан, которые находятся за рубежом, на принципах взаимности. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума сделал заместитель председатель российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев.

Нам пригодится хорошо известный еще с библейских времен принцип взаимности, известный как "око за око". Если российский бизнес и граждан притесняют, дискриминируют в той или иной стране, ее резидентам нечего ждать другого отношения к себе в России.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Дмитрий Медведев охарактеризовал действия Запада.

Фото и видео: ПМЮФ

Теги: дмитрий медведев, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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