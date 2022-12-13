Зампред СБ РФ рассказал об агрессии со стороны Москвы.

Коллективный Запад вооружает киевский режим до зубов, а также пытается устраивать экономический коллапс по всей Европе и в мире, но при этом недружественные страны кричат об агрессии Москвы. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума сделал заместитель председателя российского Совета по Безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник уверен в том, что свободное волеизъявление и поддержка Москвой своих соотечественников для Запада является поводом для осуществления своей санкционной антироссийской политике.

Вооружать украинский режим до зубов, устраивать экономический коллапс по сути по всей Европе, да и в мире, и кричать на всех углах об агрессии Москвы. Примеров такого рода накопилось достаточно. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев назвал МУС "маловразумительной, маргинальной и бессильной" структурой.

Фото и видео: ПМЮФ