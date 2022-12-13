Медведев назвал МУС "маловразумительной, маргинальной и бессильной" структурой

Зампред СБ РФ рассказал о том, что МУС не нужен миру.

Заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) никому не нужной структурой, а также маргинальным органом и сборищем "правовых импотентов". Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума. Гость мероприятия обратил внимание участников на проблемы, которые существуют в международном праве. В качестве примера он привел инстанцию, расположенную в Гааге.

Взять тот самый маловразумительный МУС, который ни мы, ни американцы не считаем сколь либо легитимным для своих стран и граждан. Никому не нужная, бессильная структура была, как известно, создана на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Чиновник добавил, что если страны официально не признали МУС, то это означает, что инстанция изначально превратилась в маргинальный, то есть заведомо для них бесполезный институт. Чиновник добавил, что сотрудники МУС получают взятки от американских властей для проведения антироссийских дел. Речь идет о поддержке, которая оказывается компаниями, аффилированные с предпринимателем Джеффом Безосом.

Мир подошел к третьей мировой войне, заявил Медведев.

Фото и видео: ПМЮФ