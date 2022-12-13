Мир подошел к третьей мировой войне, заявил Медведев

Дмитрий Медведев рассказал о развязанной Западом полномасштабной гибридной войне против Москвы.

Противники России в настоящее время ведут мир к Третьей мировой войне и глобальной катастрофе. Такое мнение в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума огласил заместитель председателя Совета по безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник добавил, что в настоящее время американские и европейские покровители киевского режима успешно накачивают ВСУ летальным оружием всех видов. Этими действиями Запад поощряет творящийся в стране террор, политические убийства, диверсии и фактически подводят мир к новой войне, в которой не будет победителей.

Очевидно, что против нашей страны развязана полномасштабная гибридная война. ... Сегодня мы ведем СВО ради защиты своего суверенитета и территориальной целостности, безопасности миллионов граждан. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев призвал вспомнить, сколько оружия НАТО стянуто к границам России.

Фото и видео: ПМЮФ