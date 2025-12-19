Медведев заявил, что Финляндия уже платит за "гнусную русофобию"

Зампредседателя Совбеза РФ ответил на новогоднее обращение президента Финляндии Стубба.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о необратимых изменениях в отношениях с РФ. На своей странице в соцсети X Медведев на английском языке заявил, что Финляндия "должна заплатить за свою гнусную русофобию" и что она "уже платит".

Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Я надеюсь, что Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию. На самом деле, она уже платит — Стубб говорит, а граждане оплачивают счёт. Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза РФ

Этот ответ последовал за новогодним обращением Александра Стубба, в котором он заявил, что отношения с Россией "изменились навсегда", и подчеркнул важность членства Финляндии в НАТО для её обороны.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Медведев