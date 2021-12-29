Медведчук прокомментировал приговор Порошенко

Депутат считает несправедливостью разные меры пресечения, которые вынес суд ему и Порошенко.

Глава политического совета движения "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал приговор бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Депутат Верховной Рады счел несправедливым решением киевского суда о том, что инстанция отпустила под личное обязательство политика на свободу по уголовному делу о государственной измене. При этом самого Медведчука суд отправил под домашний арест. Мера пресечения действует уже девять месяцев. Гость программы Шария ответил на вопрос о том, какие у него были эмоции от решений, которые принимаются по Порошенко и Медведчуку.

Смотрите, во-первых, это право суда. Во-вторых, это, безусловно, несправедливость. Потому что ну как еще я могу это оценивать? Почему на сегодняшний день происходит именно таким образом? Мне же это непонятно. Виктор Медведчук, депутат

Напомним, что 19 января суд Киева отпустил Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Экс-главу государства попросили сдать государственные паспорта для выезда за границу, а также не покидать украинскую столицу без разрешения следователя. Данное постановление фигурант расследования планирует обжаловать. По его словам, оно мешает ему вести политическую деятельность в стране.

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Фото: YouTube UkrLive

