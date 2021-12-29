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Медведчук: Украине необходимо восстанавливать экономические отношения с Россией

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В ОПЗЖ призвали Киев вернуться к газовой сделке с Москвой.

Политический советник украинского движения  "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Киеву необходимо немедленно восстанавливать экономические отношения с Россией. Это даст толчок национальной системе. Такое мнение специалист привел в собственном видеообращении, размещенном в его Telegram-аккаунте. Эксперт объяснил журналистам, что в настоящее время экспорт в РФ увеличился на 23%, а импорт - на 31%.

40% наших людей относятся хорошо или очень хорошо к России. Наша партия говорит: мы должны выстраивать прагматичные экономические отношения, это наши рынки, это наша выгода, мы должны убирать искусственные преграды.

Виктор Медведчук, политик Украины

Глава политсовета ОПЗЖ напомнил жителям страны о том, что сейчас Украина покупает в России уголь, топливо для своих АЭС. При этом государственная металлургическая отрасль работает также на коксующихся углях из России. В связи с этой ситуацией Медведчук не понимает, для чего Киев отказывается от сделок по газу.

Медведчук: Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с РФ.

Фото и видео: Telegram / Виктор Медведчук
 

Теги: виктор медведчук, газ, опзж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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