Мединский заявил, что "Русские сезоны" охватили 90 городов Германии

Глава Минкульта отчитался об итогах проекта, завершающегося в Германии.

Всего в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Германии прошло 437 мероприятий в 90 городах страны. Но программа не окончена – некоторые мероприятия пройдут в конце 2019-го и в начале 2020 года. Об этом на пресс-конференции в Гамбурге рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Отметим, что премьера проекта "Русские сезоны" состоялась в 2017 году в Японии. В прошлом году выступления лучших российских культурных коллективов увидела Италия, теперь – Германия.

Ранее Владимир Мединский заявил, что "Пушкин и Достоевский сейчас не прожили бы на гонорары из-за пиратства".

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