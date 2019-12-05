  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:07
100
lesjasap
Код вставки плеера

Мединский: "Пушкин и Достоевский сейчас не прожили бы на гонорары из-за пиратства"

0 0

Министр культуры выступил перед членами Российского книжного союза.

Мединский заявил, что Александр Пушкин и Фкдор Достоевский сейчас не прожили бы на гонорары из-за пиратства. Глава Минкульта недоволен тем, что сейчас большинство новых книг публикуют в Интернете. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на выступление спикера. Он заявил об этом во время десятого съезда РКС в Шуваловском корпусе МГУ.

Все уходит в сеть

с сожалением заметил чиновник

По словам Мединского, аналогичная ситуация в России складывается и с киноиндустрией. Он добавил, что там хотя бы есть большой бизнес и деньги, которые концентрируются на выпуске премьеры. Чиновник предложил книжному союзу РФ создать новый законопроект, который будет устраивать отрасль и авторов. После этого профильное ведомство займется его доработкой.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путина встретили с оркестром на торжественном открытии памятника Даниилу Гранину.

Видео: YouTube/Совет Федерации

Теги: владиир мединский, минкульт, пиратство
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 12:55

Пушкину и тогда гонораров не хватало. Министр культуры мог бы и знать это.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии