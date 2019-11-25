Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год

Кто и как, будет определять качество фильма, не уточняется.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что Минкульт допускает перенос премьер иностранных фильмов на Новый год. С соответствующим заявлением выступил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Политик отметил, что новогодние праздники —традиционным временем премьер российских кинофильмов.

"Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет", — отметил политик.

Также Мединский отметил, что соответствующие меры примут исключительно в интересах российских зрителей. По мнению, министра культуры РФ, зарубежные картины будут мешать российским.

Ранее мы сообщали о том, что Минкультры предложило ввести норму для показов фильмов в кинотеатрах.

Фото:pixabay

