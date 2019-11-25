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Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год

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Кто и как, будет определять качество фильма, не уточняется.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что Минкульт допускает перенос премьер иностранных фильмов на Новый год. С соответствующим заявлением выступил министр культуры РФ Владимир Мединский. 

Политик отметил, что новогодние праздники —традиционным временем премьер российских кинофильмов.

"Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет",

— отметил политик.

Также Мединский отметил, что соответствующие меры примут исключительно в интересах российских зрителей. По мнению,  министра культуры РФ,  зарубежные картины будут мешать российским.

Ранее мы сообщали о том, что Минкультры предложило ввести норму для показов фильмов в кинотеатрах.

Фото:pixabay
 

Теги: кино, культура, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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