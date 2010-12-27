Минкультры предложило ввести норму для показов фильмов в кинотеатрах 

Речь идет об одном фильме в одном кинотеатре, который показывают в течение дня или недели.

В минувшую пятницу, 22 ноября, Минкультуры предложило ограничить количество показов фильмов в кинотеатрах. Соответствующее сообщение появилось на портале проектов нормативных актов.

Речь идет об одном фильме в одном кинотеатре, который показывают в течение дня или недели. Чиновники предложили ввести норму в законопроект. Так, для кинотеатров с одним залом появятся ограничения — не более 35% от общего числа сеансов.

По мнению политиков, такое нововведение создаст для российского зрителя больше возможностей для выбора киноленты.

Ранее мы сообщали о том, что Мединский поделился планами на случай ухода из Министерства Культуры.

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