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Мединский поделился планами на случай ухода из Министерства Культуры

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По его словам, он не собирается уходить на пенсию.

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что порою мечтает о более спокойной работе и большем заработке. При этом у него нет четкого плана, в случае ухода из министерства. Об этом Мединский рассказал во время прямого эфира для телеканала РБК.

Вариант ухода на пенсию Мединский не рассматривает. По его словам, до окончания срока его полномочий ему предстоит сделать еще огромное количество дел. В пример он привел большое количество планируемых музеев и театров, строительство которых необходимо контролировать. 

В ближайшее время у него запланирована рабочая поездка на стройку Музея космонавтики, где он планирует "подать импульсы подрядчикам". 

Ранее мы сообщали, что в России начнут собирать данные о просмотрах сериалов в интернете.

Видео: YouTube / ПРАВМИР

 

Теги: мединский, министерство культуры, планы на будущее
Категории: Лента новостей, Новости России,

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