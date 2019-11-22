В России начнут собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Видеосервисы будут обязаны передавать информацию в систему учета ЕАИС.

С 2021 года в России начнут собирать данные о просмотре фильмов или сериалов в интернете. Соответствующие поправки в закон о кинематографии подготовил Минкульт. Об этом пишут "Ведомости".

Согласно нововведению, видеосервисы будут обязаны передавать информацию в систему учета ЕАИС. В настоящий момент туда приходят данные о зрителях в традиционных кинотеатрах.

В частности, нужно будет указать название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска и число просмотров. Эти сведения помогут дать оценку эффективности государственной поддержки кино.

Сейчас в России собираются данные о рейтингах сериалов и фильмов в телеэфире.

Ранее Мединский прокомментировал "развод" фильмов в новогодние праздники.