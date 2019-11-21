Мединский прокомментировал "развод" фильмов в новогодние праздники

Чиновник подчеркнул, что в новогодние праздники выходят лучшие российские ленты.

Минкульт РФ может "развести" иностранные и российские фильмы в новогодние праздники. О том, что ведомство имеет такие полномочия рассказал его глава Владимир Мединский.

По словам чиновника, ранее подобных прецедентов не было. Но в будущем Минкульт может "развести" однотипные картины в пользу отечественных лент. Сделать это могут для удобства зрителей, которые смогут посмотреть все интересующие его фильмы.

Мединский также подчеркнул, что в новогодние праздники выходят лучшие российские ленты. В этом году его особенно интересуют "Союз спасения" и сиквел "Притяжения".

Видео: YouTube/