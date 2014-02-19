Любимова высказалась об отмене русской культуры

Выражение "отмена русской культуры" в странах коллективного Запада было модным только один сезон. В настоящее время на у России увеличилось количество предложений от дружественных и недружественных стран на гастроли. Соответствующее заявление сделала министр по культуре Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия-24". Чиновница из федерального правительства заметила, что активно поддерживаются контакты по линии образования в сфере искусства и культуры.
Про отмену русской культуры мы сейчас редковато слышим, мне кажется, термин был моден на сезон, когда разного рода персоналии политические и околокультурные позволяли себе такие громкие крики.
Ольга Любимова, глава Минкульта РФ
Ольга Любимова добавила, что представители различных стран, которые хотели учиться музыке, живописи, театральному мастерству, приезжают в Россию. По словам министра, соотношение цены и качества по-прежнему складывается невероятное, что вызывает у Москвы гордость.
Любимова: российское кино стали чаще показывать на большом экране.
Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ
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