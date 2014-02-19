В Минкульте РФ указали, что мода на Западе изменилась.

Выражение "отмена русской культуры" в странах коллективного Запада было модным только один сезон. В настоящее время на у России увеличилось количество предложений от дружественных и недружественных стран на гастроли. Соответствующее заявление сделала министр по культуре Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия-24". Чиновница из федерального правительства заметила, что активно поддерживаются контакты по линии образования в сфере искусства и культуры.

Про отмену русской культуры мы сейчас редковато слышим, мне кажется, термин был моден на сезон, когда разного рода персоналии политические и околокультурные позволяли себе такие громкие крики. Ольга Любимова, глава Минкульта РФ

Ольга Любимова добавила, что представители различных стран, которые хотели учиться музыке, живописи, театральному мастерству, приезжают в Россию. По словам министра, соотношение цены и качества по-прежнему складывается невероятное, что вызывает у Москвы гордость.

Любимова: российское кино стали чаще показывать на большом экране.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ