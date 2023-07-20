Любимова: российское кино стали чаще показывать на большом экране

В Минкультуры РФ рассказали о популярности российского кинопродукта.

Количество российских фильмов, вышедших в широкий прокат, удвоилось в сравнении с периодом до начала пандемии коронавирусной инфекции. Ранее доля такого кино составляла 33 процента, а сейчас - 78 процентов. Соответствующее заявление сделала министр по культуре Ольга Любимова в эфире телеканала "Россия-24". Чиновница из федерального правительства объяснила, что кассовые сборы картин отечественного производства за последние десять лет стали все чаще превышать миллиард рублей. В 2024 году такого показателя достигли восемь проектов.

Есть еще одно очень приятное для нас такое... мы в шутку называем это "спортлото". За время существования новейшего нашего кинематографа, в постсоветский период, начиная с 2010 года, было 36 "миллиардников" в истории нашего проката. Ольга Любимова, глава Минкульта РФ

Министр подчеркнула, что вопреки прогнозам о сокращении количества кинотеатров в стране, их количество только увеличивается. В том числе точки появляются и на территории новых регионов РФ.

Петербургская компания проиграла суд с Минкультуры из-за неснятого фильма.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ