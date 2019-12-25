Союз кинематографистов Петербурга разочарован позицией Минкульта по "Ленфильму"

Студию не намерены передать правительству Северной столицы.

Петербургское подразделение Союза кинематографистов разочаровано ответом министра культуры РФ Ольги Любимовой относительно просьбы передать "Ленфильм" во владение Смольного. Киностудия останется подконтрольной российскому правительству, – сообщает "Петербургский дневник".

Ранее сообщалось, что Союз кинематографистов Северной столицы обращался к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передачи "Ленфильма" в ведение городского Комитета по культуре.

Последние годы киностудию возглавляли исключительно присланные из Москвы начальники, однако ни один из них так и не смог вывести "Ленфильм" из кризиса. В Петербурге есть достойные люди, которые знают, что делать для того, чтобы "Ленфильм" снова стал большой кинофабрикой. Мы уверены, что властям Петербурга будет проще следить за руководством студии. Поскольку "Ленфильм" – акционерное общество, мы призываем передать 100% акций городу. Александр Бабаян, ответственный секретарь петербургского Союза кинематографистов

Накануне стало со слов Ольги Любимовой стало известно, что министерство не рассматривает предлагаемый региональным отделением Союза вариант. Также она заверила, что старейшая киностудия страны точно не превратится в торговый центр. Она добавила, что Минкультуры совместно с Росимуществом спасут киностудию из той сложной ситуации, в которой та оказалась.

Мы разочарованы такой позицией Министерства культуры. Отрадно, что они хотят спасти "Ленфильм", но все-таки хотелось узнать, как именно они планируют это сделать, есть ли какой-то план. Министерство культуры уже выделяло "Ленфильму" средства, однако киностудия снова в долгах. В общем, то, что мы услышали от министра, – очередные лозунги без какого-либо четкого плана. Александр Бабаян, ответственный секретарь петербургского Союза кинематографистов

Напомним, что ранее Союз кинематографистов уже обращался к Владимиру Путину с просьбой отстранить Эдуарда Пичугина (на тот момент гендиректора "Ленфильма") от должности главы киностудии. Тогда Пичугин покинул свой пост. Нынче Союз вновь намерен обратиться к Президенту.

Ранее мы рассказывали, что Арбитражный суд назначил дату рассмотрения заявления о признании "Ленфильма" банкротом.

Фото: КГИОП