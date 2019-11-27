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Путина встретили с оркестром на торжественном открытии памятника Даниилу Гранину

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Памятник расположится у дома №6 на Дальневосточном проспекте, рядом с библиотекой, которая носит имя писателя.

В среду, 27 ноября, глава государства прибыл на официальное открытие памятника Даниилу Гранину. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Отмечается, что президента РФ торжественно встретили с оркестром.

"Судьба Гранина неразрывно связана с Ленинградом. Писатель, фронтовик, мыслитель - он заслужил любовь и уважение миллионов людей",

— отметил Путин.

На торжественное открытие также прибыли  спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и министр культуры Владимир Мединский, директор театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов, главный архитектор города Владимир Григорьев и депутат Заксобрания от "Единой России" Игорь Высоцкий, а также другие чиновники и деятели культуры. 

Памятник расположился у дома №6 на Дальневосточном проспекте, рядом с библиотекой, которая носит имя писателя.

Ранее мы сообщали о том, что Путин официально открыл трассу М11 в Петербурге.

Видео:Клочки/вк

Теги: гранин даниил, новости спб, общество, путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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