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Мединский займется координацией политики в исторической и гуманитарной сферах
Сегодня, 13:23
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lesjasap

Мединский займется координацией политики в исторической и гуманитарной сферах

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В Кремле рассказали о новых обязанностях Мединского.

В Кремле пояснили, чем конкретно будет заниматься на новой должности Владимир Мединский. Советник президента займется координацией политики в исторической и гуманитарной сферах. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков

Ранее Мединский занимал пост министра культуры. Однако чиновник лишился рабочего места после отставки правительства Дмитрия Медведева 15 января. Вместе с Максимом Орешкиным он назначен советником президента России.

Ранее Piter.tv писал о том, что новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: владимир мединский, координация политики, советник президента
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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