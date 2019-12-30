Мединский займется координацией политики в исторической и гуманитарной сферах

В Кремле рассказали о новых обязанностях Мединского.

В Кремле пояснили, чем конкретно будет заниматься на новой должности Владимир Мединский. Советник президента займется координацией политики в исторической и гуманитарной сферах. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков

Ранее Мединский занимал пост министра культуры. Однако чиновник лишился рабочего места после отставки правительства Дмитрия Медведева 15 января. Вместе с Максимом Орешкиным он назначен советником президента России.

Ранее Piter.tv писал о том, что новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

