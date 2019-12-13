Министр культуры внимательно следит за всеми статьями, которые критикуют ведомство.

Владимир Мединский рассказал, как критика в Telegram влияет на работу Минкульта. Об этом спикер рассказал в интервью "РИА Новостям". Глава ведомства подчеркнул, что даже из анонимных каналов можно извлечь полезные данные. Это позволяет чиновникам принять меры и как-то улучшить работу. В Минкульте тщательно следят за критикой его деятельности. Более того, такую реакцию приветствует сам Мединский.

Читаю все критические статьи, которые выходят прокомментировал чиновник

Ранее Piter.tv писал о том, что режиссер "Дау" попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма.

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