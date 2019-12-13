Владимир Мединский рассказал, как критика в Telegram влияет на работу Минкульта. Об этом спикер рассказал в интервью "РИА Новостям". Глава ведомства подчеркнул, что даже из анонимных каналов можно извлечь полезные данные. Это позволяет чиновникам принять меры и как-то улучшить работу. В Минкульте тщательно следят за критикой его деятельности. Более того, такую реакцию приветствует сам Мединский.
Читаю все критические статьи, которые выходят
прокомментировал чиновник
Ранее Piter.tv писал о том, что режиссер "Дау" попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма.
Видео: YouTube/App Demo Videos, PixelGRID, ISHAN MONITOR, ПРАВМИР
Обсуждение ( 0 )