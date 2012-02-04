Медики рассекретили состояние петербуржца, выжившего после полета с 10 этажа

Упавший ребенок гоняет по больнице.

Полторагодовалый петербуржец, который чудом остался жив после падения из окна десятого этажа на Комендантском проспекте, не только полностью оправился от травм, но и уже вовсю бегает по коридорам больницы. Сенсационными подробностями о состоянии ребенка поделились медсестры, поймавшие малыша на импровизированный батут из верхней одежды; выяснилось, что у мальчика даже не диагностировали сотрясения мозга, сообщает Мойка78.ru.

По словам Ольги Артемьевой и Анны Кабашовой, которые принимали участие в спасении, ребенок чувствует себя превосходно и проявляет активность, не свойственную детям, пережившим подобные происшествия. Медицинское обследование подтверждает, что организм мальчика справился с экстремальным падением без серьезных последствий. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей, но его поведение не отличается от поведения обычных здоровых детей его возраста — малыш резвится и с интересом исследует больничные коридоры.

Напомним, что подвиг женщин получил высокую оценку городских властей. Четвертого марта в Смольном губернатор Александр Беглов вручил трем участницам спасения знаки отличия "За доблесть в спасении". Механик Сергей, координировавший действия героинь, идея использовать именно пальто, а не куртку, была ключевой: тонкая ткань куртки могла не выдержать нагрузки и порваться, в то время как плотное пальто сработало как спасательная сеть, погасив скорость падения.

Фото: Piter.TV