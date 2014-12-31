В Петербурге спасли двух истощенных тюленят

В Фонде друзей балтийской нерпы пополнение. К специалистам попали двое малышей.

Число пациентов петербургского Фонда друзей балтийской нерпы увеличилось на двух истощенных тюленят. Одна из новеньких уже успела стать городской знаменитостью. Речь идет о малышке, которая 11 апреля отважно сражалась с огромной рыбой в Обводном канале. Ее охоту засняли на видео.

От места боя тюлененок далеко не уплыл. Сотрудники автосервиса подобрали малышку на набережной, где она и дожидалась машины специалистов. Теперь юная охотница живет в фонде. Волонтеры узнали ее по забавным остаткам детского белькового меха около хвоста, которые были заметны на кадрах поединка. Пока ей дали прозвище Меховые Штанишки.

Второго исхудавшего серого тюлененка привезли из поселка Лебяжье в Ломоносовском районе Ленобласти. Поймать его удалось не сразу. При первой попытке малыша спугнули квадроциклы, промчавшиеся мимо. Напуганный зверек убежал в воду. Обнаружить его смогли только на следующий день.

