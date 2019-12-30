Петербург получил в дар медицинское оборудование на 700 миллионов рублей

Первая партия в 5 фурах уже поступила в медучреждения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял от банка "Россия" в подарок городу медицинские материалы на 700 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Первую партию медицинских материалов привезли в пяти фурах. Глава города поблагодарил руководство банка за такой "бесценный дар", для города в данный момент это очень важно.

Часть материалов уже поступила в НИИ гриппа имени Смородинцева. В ближайшее время медицинские материалы доставят в клиники и НИИ Петербурга.

Врач Морозовской больницы в стихах попросил соблюдать самоизоляцию.

Фото: Piter.TV