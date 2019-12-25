Медикам подарили полтонны витаминов

Коробки с апельсинами получили врачи, фельдшеры, диспетчеры и водители.

В канун 8 марта волонтеры движения "Мы вместе" прибыли на 12-ю линию Васильевского острова, чтобы поблагодарить медицинский персонал за работу в период пандемии. Об этом сообщили в "Невских новостях" 5 марта.

Полтонны фруктов подарили врачам подстанции скорой помощи № 5 и сотрудникам Городской больницы Святого Георгия, которая первой стала принимать пациентов с COVID-19.

В этот же день региональный штаб отмечал год со дня своего существования. Во дворе Центра городских волонтеров Северной столицы открыли символичный арт-объект - большое оранжевое сердце.

Ранее в Piter.tv сообщили, что глава Петроградского района отреагировал на "негатив" вокруг открытия "Печального ангела".

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