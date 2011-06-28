Мэделин Петш сыграет невесту Жени Лукашина в голливудском ремейке "Иронии судьбы"

Главную роль в фильме исполнит Эмма Робертс.

К актерскому составу голливудского ремейка "Иронии судьбы" присоединилась Мэделин Петш. Как сообщает издание Deadline, она сыграет возлюбленную главного героя, которая ждет, что в канун Нового года ей сделают предложение. Эту роль в фильме Эльдара Рязанова сыграла Ольга Науменко (Галя).

Предстоящий фильм является голливудской версией знаменитой советской картины. Главную роль в нем исполнит Эмма Робертс. Именно к ней в квартиру завалится пьяный Женя Лукашин.

Компанию молодым актрисам составят Льюис Тан и Томас Манн. Вероятнее всего, они сыграют роли Андрея Мягкова и Юрия Яковлева. Режиссером фильма выступит 50-летний Марюс Вайсберг ("Улетный экипаж", "Любовь в большом городе", "Ночная смена").

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Фото: Instagram / madelame