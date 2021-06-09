В прокат вышел военный фильм "Красный призрак" Андрея Богатырева

Действие разворачивается зимой 1941 года, во время Великой Отечественной войны.

В российский прокат вышел военный фильм режиссера Андрея Богатырева под названием "Красный призрак". Главные роли в нем исполнили Михаил Горевой и Вольфанг Черни.

Действие разворачивается зимой 1941 года, во время Великой Отечественной войны. Выходя из "Вяземского котла" – немецкого окружения в районе города Вязьма – небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. Однако передышки не получается – рядом обнаруживается еще одно жестокое подразделение карателей Вермахта. Солдаты врага ищут в этой местности таинственного "Красного призрака". Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков. Немцы даже не догадываются, что уже находятся под прицелом, в это же время советские солдаты собираются вступить в смертельный бой.

В фильме также сыграли Юрий Борисов, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова и другие актеры.

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Видео: YouTube / Кинокомпания Каропрокат