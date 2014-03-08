Глюкоза и Владимир Яглыч сыграют влюбленных в новой комедии "Моя ужасная сестра"

Съемки стартовали в Петербурге.

В Петербурге стартовали съемки новой семейной комедии "Моя ужасная сестра". Главные роли исполнят Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) и Владимир Яглыч.

Сюжет строится вокруг влюбленной пары Максима и Юли. Главные герои собираются пожениться, но перед этим им нужно подружить своих дочерей от первых браков. Чтобы не делить одну комнату на двоих, внимание друзей и родителей, вынужденные сестры собираются поссорить взрослых.

Режиссером фильма стал Александр Галибин. Роли дочек исполнили Марта Кесслер и София Петрова.

Съемки фильма будут проходить не только в Петербурге, но и в Выборге. Премьера запланирована на осень 2021 года.

Ранее мы писали, что Ирина Розанова сыграет серийного убийцу мужчин в новом сериале "Самка богомола".

Фото: пресс-служба фильма