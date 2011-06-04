Матвиенко заявила, что Украина стала печальным примером культурной деградации

Спикер СФ РФ оценила трагедию, которая разворачивается в соседней стране.

Пробелы в культурной политике и манипуляции историческими фактами приводят к культурной деградации в обществе. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании IX Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик пояснила, что одним из таких примеров стала Украина, на территории которой сейчас люди оскверняют православные святыни и разрушают памятники. деятелям прошлого, а также искажают факты, возвеличивая предателей и палачей.

Как показывает жизнь, утрата собственного культурного достояния и духовности - это зачастую потеря безвозвратная. А пробелы в культурной политике, манипуляции историческими фактами, пренебрежительное отношение к своим собственным традициям и обычаям приводит к непоправимым трагедиям для целых народов. И, к великому сожалению, эти трагедии разворачиваются прямо на наших глазах. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валентина Матвиенко уточнила, что культурный кризис наблюдается в странах Западе, так как в этих государствах безнаказанными остаются варварские акции по сжиганию Корана, а понятие семьи теперь размыто.

Матвиенко считает, что в России никогда не было такой консолидации, как сейчас.

Фото и видео: Вконтакте / совет Федерации