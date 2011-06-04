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Матвиенко заявила, что Украина стала печальным примером культурной деградации

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Спикер СФ РФ оценила трагедию, которая разворачивается в соседней стране.

Пробелы в культурной политике и манипуляции историческими фактами приводят к культурной деградации в обществе. Соответствующее заявление в рамках выступления на  пленарном заседании IX Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик пояснила, что одним из таких примеров стала Украина, на территории которой сейчас люди оскверняют православные святыни и разрушают памятники. деятелям прошлого, а также искажают факты, возвеличивая предателей и палачей.

Как показывает жизнь, утрата собственного культурного достояния и духовности - это зачастую потеря безвозвратная. А пробелы в культурной политике, манипуляции историческими фактами, пренебрежительное отношение к своим собственным традициям и обычаям приводит к непоправимым трагедиям для целых народов. И, к великому сожалению, эти трагедии разворачиваются прямо на наших глазах.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валентина Матвиенко уточнила, что культурный кризис наблюдается в странах Западе, так как в этих государствах безнаказанными остаются варварские акции по сжиганию Корана, а понятие семьи теперь размыто.

Матвиенко считает, что в России никогда не было такой консолидации, как сейчас.

Фото и видео: Вконтакте / совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, совет федерации
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Культура,

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