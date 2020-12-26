Матвиенко считает, что в России никогда не было такой консолидации, как сейчас

Спикер СФ РФ прибыла с рабочим визитом в Дагестан.

Такой консолидации российского общества, как сегодня, когда идет специальная военная операция, не было никогда. Соответствующее заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, проведя рабочую встречу с матерями участников СВО из Дагестана.Политик отметила, что

Такой консолидации российского общества, как в эти трудные времена для нас, никогда в России не было. Изо всех регионов, все национальности - наши мужчины идут добровольно, чтобы защитить родную землю, защищать страну, защищать свои семьи. И государство, и общество им благодарны. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Законодвтель уточнила, что более 25 тысяч мужчин из российского региона принимали участие в СВО. В настоящее время восемь граждан уже признаны Героями страны. В парламенте благодарятместных жит ельниц за то, что они воспитали настоящих патриотов.

Матвиенко: Необходимо повысить уровень социального планирования в субъектах.

Фото и видео: Telegram / РИА Дагестан