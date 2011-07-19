Матвиенко: Необходимо повысить уровень социального планирования в субъектах

Спикер СФ РФ рассказала о необходимости создавать по стране новые социально-значимые объекты.

Представитель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в субъектах страны важно повысить уровень социального планирования, особенно - вопросе строительства социальной инфраструктуры для местного населения. Такое мнение парламентарий высказала в рамках выступления на пленарном заседании пятого Форума социальных инноваций регионов. Спикер верхней палаты парламента заметила, что властям требуется сбалансировать потребности общества и региональные возможности, найти новые пути развития. В частности, речь идет о формировании единых стандартов строительства социальных объектов с опорой на существующие оптимальные технологические решения. В качестве примера политик привела проект по созданию быстровозводимых корпусов в детских лагерях. Эта программа реализуется сенаторами при участии российского правительства и глав регионов страны.

На первом этапе мы охватили 15 регионов, и уже этим летом сразу несколько тысяч детей смогли приехать на отдых в новые, комфортные и современные детские лагеря. На втором этапе проекта до конца этого года будет построено 40 модулей в 16 регионах... Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко: РФ "держит удар" и уверенно идет вперед, несмотря на мощное давление Запада.

Фото и видео: Совет Федерации