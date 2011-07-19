Спикер СФ РФ рассказала об устойчивости страны к вызовам.

Россия в условиях мощного организованного давления со стороны коллективного Запад уверенно идет вперед, тогда как любое другое государство уже давно дало бы трещину. Такое мнение в рамках выступления на пленарном заседании пятого Форума социальных инноваций регионов высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Парламентарий подчеркнул, что основной темой мероприятия является устойчивость страны к вызовам современного времени.

Страна столкнулась с таким мощным организованным давлением, под которым любое другое государство, включая и тех, кто считает себя "мировыми гегемонами", уже давно дало бы трещину. Но Россия не только держит удар, но и уверенно, не без трудностей, но уверенно идет вперед. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Политик добавила, что что по оценкам Всемирного банка по результатам 2022 года Россия стала пятой экономикой мира по паритету покупательной способности и крупнейшей экономикой в европейском регионе. Сенатор заметила, что по ключевым параметрам страна движется лучше любых глобальных прогнозов. Такие успехи в СФ РФ считают результатом социальной ориентированности государства.

Матвиенко: Совет по интеграции новых регионов может помочь им при подготовке законов.

Фото и видео: Совет Федерации