Матвиенко: Совет по интеграции новых регионов может помочь им при подготовке законов

По ее словам, в новых регионах с точки зрения законодательства "надо начинать все с чистого листа".

Совет по интеграции новых регионов может помочь им при подготовке законов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, в новых регионах с точки зрения законодательства "надо начинать все с чистого листа". Матвиенко отметила, что совет по интеграции создадут при Совфеде. Она также заявила, что в сентябре будут избраны региональные парламенты.

Важно, чтобы законы, которые они будут принимать, обязательно соответствовали и конституции, и российскому законодательству. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что состав Совфеда после выборов в сентябре обновится на 40%.

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