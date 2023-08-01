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Матвиенко: Совет по интеграции новых регионов может помочь им при подготовке законов

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По ее словам, в новых регионах с точки зрения законодательства "надо начинать все с чистого листа".

Совет по интеграции новых регионов может помочь им при подготовке законов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, в новых регионах с точки зрения законодательства "надо начинать все с чистого листа". Матвиенко отметила, что совет по интеграции создадут при Совфеде. Она также заявила, что в сентябре будут избраны региональные парламенты.

Важно, чтобы законы, которые они будут принимать, обязательно соответствовали и конституции, и российскому законодательству.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что состав Совфеда после выборов в сентябре обновится на 40%.

Видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: валентина матвиенко, владимир путин, законы, новые регионы, президент россии, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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