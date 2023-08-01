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Матвиенко заявила, что состав Совфеда после выборов в сентябре обновится на 40%

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Спикер СФ РФ рассказала о грядущих парламентских выборах.

Состав Совета Федерации после единого дня голосования в сентябре 2023 года обновится примерно на 40%. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным сделала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Политик уточнила, что каждый раз после сентябрьских выборов в Совефед приходят "свежие люди и новая кровь". Она пояснила, что речь идет о самых достойных и уважаемых людей из российских регионов, каждый из которых имеет собственный опыт и школу.

В сентябре будет проходить единый день голосования: будут избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Состав сенаторов обновится примерно на 40% из состава сенаторов из этих регионов.

Валентина Матвиенко, спикер СФ России

Напомним, что Единый день голосования пройдет 10 сентября. По стране запланировано свыше четырех тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. В том числе речь идет о прямых выборах высших должностных лиц (в 21 регионах), Еще в 20 регионах будут проводиться  выборы депутатов законодательных органов власти. В общей сложности будет замещено более 34 тысяч мандатов. 

Путин на встрече с Матвиенко назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: валентина матвиенко, единый день голосования, парламентские выборы, совет федерации
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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