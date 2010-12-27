Она призывает разработать амбициозный план по восстановлению отрасли в РФ.

Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян. Об этом сообщили в "РИА Новостях" со ссылкой на выступление чиновницы перед статс-секретарями. Спикер Совета Федерации обеспокоена ситуацией с сельскохозяйственной отраслью. Она напомнила, что в отрасли практически отсутствует местный семенной фонд.

По семеноводству просто катастрофа. Почему Минсельхоз занимается этим без энергетики?...Петрушка, укроп, салат - это тоже импортные семена, это меня, правда, добило спросила Матвиенко

Отрасль полностью загублена с 1990-ых годов. Сейчас России приходится зависеть от иностранных партнеров. Матвиенко предложила заняться восстановлением направления и разработать план вместе с Миннауки, Академией наук.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге обеззаразили полторы тонны индийских семян. Груз отправили в Москву.

Фото: Piter.tv

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