В Петербурге обеззаразили полторы тонны индийских семян. Груз отправили в Москву 

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что в Петербурге обеззаразили полторы тонны индийских семян с мухами. Об этом сообщает Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
"В порту Санкт-Петербурга должностные лица Управления Россельхознадзора по
Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели карантинный фитосанитарный контроль партии продовольственных семян фенхеля, общим весом 1,5 тонны",
—сказано в сообщении.
В ходе досмотра продукции эксперты обнаружили в семенах карантинное растение рода Повилика. В итоге сотрудникам Россельхознадзора пришлось обеззараживать груз.
В данный момент семена из Индии уехали в Москву.
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Фото:pixabay
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