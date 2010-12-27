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В Петербурге обеззаразили полторы тонны индийских семян. Груз отправили в Москву 
Сегодня, 15:30
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге обеззаразили полторы тонны индийских семян. Груз отправили в Москву 

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Зараженная партия семян фенхеля была переработана на спецпредприятии по технологии, обеспечивающей лишение карантинных организмов жизнеспособности.

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что в Петербурге обеззаразили полторы тонны индийских семян с мухами. Об этом сообщает Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

"В порту Санкт-Петербурга должностные лица Управления Россельхознадзора по
Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели карантинный фитосанитарный контроль партии продовольственных семян фенхеля, общим весом 1,5 тонны",

—сказано в сообщении.

В ходе досмотра продукции эксперты обнаружили в семенах карантинное растение рода Повилика. В итоге сотрудникам Россельхознадзора пришлось обеззараживать груз. 

В данный момент семена из Индии уехали в Москву. 

Ранее мы сообщали о том, что мост через реку Екатерингофку планируют переименовать в "Гапсальский".

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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